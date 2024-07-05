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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck имеет все шансы стать самым продаваемым в США электрическим пикапом
Причём уже в текущем квартале.

Официальный отчёт Tesla не содержал конкретной статистике по количеству реализованных пикапов Cybertruck, но в совокупности с грузовиками Semi, а также Model S и Model X, компания поставила клиентам 21 551 электромобиль. Представители Electrek нашли способ приблизительно рассчитать количество выпущенных Tesla пикапов Cybertruck, ориентируясь на данные об участвующих в отзывных кампаниях электромобилей этой модели. По их оценкам, во втором квартале Tesla успела отгрузить клиентам от 8000 до 9000 пикапов.

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Источник изображения: Tesla, Electrek

При этом известно, что Ford за весь второй квартал смогла поставить клиентам 7902 электрических пикапа F-150 Lightning. Эта американская компания, возможно, пока превосходит Tesla по объёмам продаж именно электрических пикапов, но в третьем квартале наверняка перекроет разницу. Все прочие машины с этим типом кузова на электротяге продавались в США в заведомо меньших количествах, да и ассортимент был ограничен изделиями GM и Rivian. По крайней мере, на американском рынке у Tesla есть все шансы стать крупнейшим поставщиком электрических пикапов, ведь Cybertruck во многом и создавался для местного рынка.

#сша #аналитика #tesla #электромобили #cybertruck #электрический пикап
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