В статичном состоянии.

С точки зрения подхода Tesla к демонстрации своих человекоподобных роботов Optimus ничего не меняется уже на протяжении нескольких месяцев, как сообщает South China Morning Post. Компания предпочитает демонстрировать активность этих роботов в видеороликах, снятых в собственных лабораториях и на предприятии в Техасе, где они будут выпускаться, но широкая публика может живьём наблюдать лишь неподвижные экспонаты. Аналогичным образом Tesla обозначила и своё участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходила на этой неделе в Шанхае.

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Источник изображения: South China Morning Post

Экземпляр робота Optimus компания Tesla выставила среди 17 конкурирующих разработок, но оградила его от повышенного внимания публики толстым стеклом со всех сторон. Надо признать, что прочие участники конференции, которые привезли своих человекоподобных роботов, подобным образом защищать его от тактильного контакта с публикой не стали.

Китайские компании также активно разрабатывают человекоподобных роботов, но признают, что до коммерческого их использования очень далеко. Такие роботы сейчас могут стоить от $70 000 до $140 000, а с точки зрения разработчиков самой сложной задачей является создание программного обеспечения для них. Напомним, Tesla обещает, что её роботы Optimus будут предлагаться по цене менее $30 000, но история учит нас тому, что к обещаниям Илона Маска (Elon Musk) нужно относиться с известной долей скепсиса.