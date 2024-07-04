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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обанкротившаяся Fisker пытается продать остатки электромобилей Ocean по $14 000 за штуку
Изначально за них просили в пять раз больше.

Как отмечает Reuters, подавшая заявку на банкротство американская компания Fisker просит разрешение у органов правосудия, контролирующих эту процедуру, на реализацию 3321 электрического кроссовера Ocean на общую сумму $46,25 млн. Средняя стоимость каждого электромобиля из этой партии, которая перейдёт в собственность лизинговой компании American Lease, составит $14 000.

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Источник изображения: Fisker

Первоначально Fisker пыталась продавать такие кроссоверы по $70 000 за штуку, но ещё до запуска процедуры банкротства цена была снижена до $25 000, поэтому дальнейшее её падение не было внезапным. Ещё в конце мая, за пару недель до объявления о банкротстве Fisker, компания American Lease выразила готовность приобрести 2100 кроссоверов Ocean, а после запуска процедуры банкротства договорилась об увеличении партии до 3321 штуки. Эти электромобили будут сдаваться в прокат на территории Нью-Йорка. Местные власти требуют от аналогичных компаний, чтобы их парк к 2030 году состоял на 100% из машин с нулевым выбросом. Продукция Fisker в данном случае позволяет приблизиться к этой цели с меньшими затратами, однако не факт, что эксплуатация и обслуживание электромобилей обанкротившегося производителя окажутся беспроблемными.

#электромобили #банкротство #fisker
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