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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Vaio представляет самый лёгкий портативный монитор в мире Vision+ весом всего 325 грамм
Смелое заявление.

Компания Vaio представила Vaio Vision+ 14 — портативный монитор, который, по заявлению производителя, является самым лёгким в мире. Его вес составляет всего 325 грамм, при этом устройство обладает прочной конструкцией и подключается через USB-C. В Японии портативный монитор Vaio Vision+ 14 оценён в 54 800 иен (около $340).

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Vaio Vision+ 14 был представлен в честь 10-й годовщины независимости бренда. Напомним, что ранее бренд принадлежал компании Sony и выпускал персональные компьютеры. В 2014 году Sony продала свой бизнес по производству ПК.

Vaio Vision+ 14 — это не просто лёгкий, но и тонкий монитор. В самой тонкой части его толщина составляет всего 3,9 мм. Монитор имеет соотношение сторон 16:10, поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей и оснащен двумя портами USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort. Габариты устройства составляют 312,0 × 211,1 × 3,9~12,4 мм. В комплект поставки входит металлическая подставка, вес которой вместе с другими аксессуарами составляет 440 граммов — больше, чем вес самого монитора.

Прочность Vaio Vision+ 14 была продемонстрирована в видео, где тестовый робот ронял монитор с высоты 127 см экраном вниз. Устройство выдержало несколько падений и продолжило работать без нареканий. Производитель также опубликовал на своем YouTube-канале видео с тестами, где монитор пытались согнуть.

Vaio Vision+ 14 — это компактное устройство, демонстрирующее прочность конструкции и функциональность. Устройство, оснащённое двумя портами USB Type-C и поддерживающее разрешение 1920 × 1200 пикселей, может стать привлекательным предложением для мобильных пользователей, ценящих компактность и удобство.

#мониторы #vaio #vision+ 14
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