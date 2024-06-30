А ещё для устройства можно прикупить фирменный стилус.

Компания Vivo анонсировала новинку — планшет Pad3, являющийся доступной альтернативой представленной ранее модели Pad3 Pro. Устройство получило мощный процессор от Qualcomm и предлагается в различных конфигурациях с разным объёмом оперативной памяти и накопителя.

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12,1-дюймовый ЖК-дисплей Pad3 поддерживает разрешение 2800×1968 пикселей, обладает частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 7:5 и пиковой яркостью 600 кд/м². Технология HDR10, регулировка цветовой температуры и изменение яркости экрана способствуют комфортному использованию планшета, включая возможность настройки для пожилых людей.

На устройстве размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера и 8-мегапиксельная основная камера на тыльной стороне корпуса. Для удобства взаимодействия с планшетом доступны фирменные стилус Pencil2s и клавиатура Smart Touch, но их покупка осуществляется отдельно.

Pad3 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, включающем ядра Cortex-X4, Cortex-A720 и Cortex-A520, а также ускоритель Adreno 735. В максимальной комплектации устройство оснащается 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенной памяти, с поддержкой быстрой зарядки аккумулятора на 10 000 мА·ч. Планшет также предлагает интерфейс USB Type-C для зарядки и передачи данных.

Среди других особенностей Pad3 можно выделить шесть динамиков для 3D-звучания, систему рассеивания тепла площадью 27 500 мм², аппаратную поддержку трассировки лучей и искусственный интеллект Vivo BlueLM AI. Устройство выполнено в металлическом корпусе, имеет габариты 266,4×192×6,6 мм и вес 589 граммов. В качестве операционной системы установлен Android 14 с интерфейсом OriginOS 4.

Кроме того, покупатели могут выбирать между различными версиями Pad3 в синем, фиолетовом и сером цветах корпуса, с ценами от $345 до $470 в зависимости от комплектации. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае, а начало продаж запланировано на начало следующего месяца. Расширение продаж за пределы китайского рынка остаётся вопросом.