А вот за свой рынок они беспокоятся в меньшей степени.

Как отмечает Bloomberg, власти Евросоюза озаботились тенденцией влияния китайского импортозамещения на способность европейских производителей полупроводниковой продукции сохранить свои позиции на китайском рынке. Еврокомиссия, как сообщается, издала специальный отчёт, в котором говорится о возможности ослабления позиций на китайском рынке компаний NXP Semiconductors, Infineon Technologies и Renesas Electronics. Последняя хоть и является японской, в поле зрения европейских чиновников тоже попала для примера.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

По мнению авторов доклада, китайские власти могут использовать дискриминационные стандарты, требования к импортозамещению и прочие барьеры «нетарифного характера», которые предотвратят сохранение позиций зарубежных компаний на китайском рынке полупроводниковых компонентов базового назначения. Данный документ, как считается, был подготовлен к встрече министров торговли США, Японии и Южной Кореи в Вашингтоне.

Китай является крупным покупателем микроконтроллеров, потребляя до 30% объёмов мирового производства данного вида продукции. Китайские власти не только административными мерами вынуждают местных производителей электромобилей или электронной техники переходить на отечественную компонентную базу, но и предоставляют местным компаниям субсидии на развитие производства. Как ожидается, на строительство разного рода предприятий по выпуску чипов в Китае местные власти готовы потратить более $100 млрд. По прогнозам ассоциации SEMI, в период с 2023 по 2027 годы в Китае будет построено 41 новое предприятие по производству чипов, что на фоне глобального количества в 103 штуки выглядит весьма существенной долей.

При этом обеспокоенность европейских чиновников угрозой «наводнения» экспортных рынков дешёвыми китайскими чипами постепенно снижается. По их прогнозам, до 2030 года включительно любые дополнительные мощности в Китае вынуждены будут работать преимущественно на удовлетворение внутреннего спроса на чипы. В случае необходимости объёмы выпуска продукции будут снижаться, чтобы лучше балансировать спрос и предложение на полупроводниковую продукцию внутри Китая. Проблема заключается в том, что европейским, японским и американским компаниям при этом будет доставаться всё меньшая доля китайского рынка.