Здесь будет выпускаться по 50 000 машин в год.

Китайские автопроизводители методично осваивают рынок Средней Азии. Помимо официальных представительств и сети дилеров, развивается и локальное производство. По крайней мере, ресурс CnEVPost сообщает о прошедшей в Узбекистане церемонии торжественного запуска сборки гибридных автомобилей BYD. Мероприятие посетил не только президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, но и председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu).

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Источник изображения: BYD

Первой моделью BYD узбекской сборки стал гибридный седан Song Plus DM-i Champion Edition, он сошёл с конвейера совместного предприятия «УзАвто» и BYD вчера. Данное совместное предприятие было создано 30 декабря 2022 года, а местный автозавод формально начал свою работу 25 января текущего года, но до сих пор занимался отладочными и настроечными операциями, приступив к сборке гибридных автомобилей лишь накануне. На первых этапах здесь планируется собирать по 50 000 машин в год, они будут поставляться и в другие страны Средней Азии. Помимо гибридных седанов, BYD официально реализует в Узбекистане и электромобиль Han, но о планах по локализации его сборки пока ничего не сообщается. Выйдя на узбекский рынок в марте 2023 года, BYD стала крупнейшим продавцом гибридов и электромобилей в стране.