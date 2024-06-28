Хотя и дороже в закупке.

Тот факт, что NVIDIA лидирует в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, ещё не означает, что она не замечает конкурентов. Как сообщает CNBC, на недавнем собрании акционеров глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил присутствующим, что достигнутое компанией преимущество было заложено более 10 лет назад решением сделать ставку на развитие экосистемы CUDA и развитием сферы распределённых параллельных вычислений. Успех пришёл не на ровном месте, компании потребовался многолетний труд тысяч инженеров и многомиллиардные инвестиции.

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Источник изображения: Getty Images

Компании, по словам основателя, удалось создать так называемый «добродетельный круг» (virtuous circle), который позволяет за счёт улучшения своих услуг привлекать всё больше новых пользователей. Масштабы платформы позволяют ей совершенствоваться очень быстро. При этом продукция NVIDIA продолжает оставаться более экономичной в эксплуатации, чем более дешёвые на стадии закупки ускорители конкурентов. С этой точки зрения руководство компании не переживает по поводу её востребованности.