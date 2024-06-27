На десятые доли процента, чисто формально.

Уже через неделю власти Евросоюза введут временные повышенные пошлины на ввоз электромобилей из Китая, которые будут действовать четыре месяца, а потом уступят место более постоянным, которые введут сроком на пять лет. К тому моменту политика властей Европы в этой сфере может быть пересмотрена, но уже сейчас консультации с китайской стороной позволяют последней незначительно снизить ставки импортных пошлин, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: BYD

Изменения нельзя назвать радикальными, но для самых «непослушных» в понимании властей ЕС китайских автопроизводителей ставка дополнительной пошлины в результате переговоров была снижена с 38,1 до 37,6 %. К этой ставке нужно добавить ещё 10%, которые до сих пор действовали при ввозе машин на территорию Евросоюза для реализации на местном рынке.

Владеющая легковым подразделением Volvo и британской маркой Lotus китайская компания Geely тоже получила поблажку, но ещё более смехотворную: ставка дополнительной пошлины на предлагаемую ею продукцию снизилась с 20 до 19,9 %. Крупнейший поставщик электромобилей на внутренний рынок Китая в лице BYD сохранил прежнюю ставку в 17,4%, но она и так была самой низкой среди всех соотечественников, чтобы претендовать на дальнейшее снижение. Существует ещё и промежуточный диапазон дополнительных пошлин, который в среднем добавит к стоимости ввозимых в ЕС китайских электромобилей 20,8% сверх базовых 10%.