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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple улучшит поддержку неоригинальных дисплеев и батарей для iPhone
Они будут работать почти как оригинальные.

Расширение географии поддержки фирменной программы самостоятельного ремонта устройств Apple на Европу не будет единственным изменением в политике компании из Купертино, как отмечает издание The Verge. До конца текущего года Apple обещает улучшить совместимость неоригинальных комплектующих, включая дисплеи и батареи, со своими смартфонами.

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Источник изображения: Apple

На практике это будет означать, что функция автоматической настройки баланса белого True Tone после замены родного дисплея на неоригинальный продолжит работать, но для этого программное обеспечение iPhone должно быть не ниже определённой версии. Предполагается, что эти изменения будут внедрены вместе с выходом операционной системы iOS 18. В части неоригинальных батарей будут расширены функции мониторинга их состояния, хотя iPhone продолжит выдавать предупреждение о том, что сама Apple не ручается за точность отображаемых данных. Для большинства видов ремонта Apple также снимет требование вводить серийный номер смартфона при заказе оригинальных комплектующих на своём сайте.

#apple #аккумулятор #дисплей #apple iphone #ремонт смартфонов
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