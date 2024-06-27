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Новости Hardware Алексей Сычёв
Легендарный DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее» теперь можно переделать в электромобиль с минимальными усилиями
Правда, пока только в Великобритании или в авторизованных сервисах.

Трудно найти другой такой автомобиль, который оставил в западной поп-культуре столь же глубокий след, как DeLorean DMC-12, ставший известным по голливудской трилогии «Назад в будущее». Лежавший в основе этой «машины времени» автомобиль выпускался всего несколько лет, после чего компания DeLorean обанкротилась, а попытка возрождения марки в статусе производителя электромобилей в этом десятилетии тоже не увенчалась успехом. Зато британская компания Electrogenic, предлагающая комплекты для перевода классических машин с ДВС на электротягу, теперь обеспечивает подобную трансформацию для легендарного DeLorean DMC-12.

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Источник изображения: Electrogenic

Подчёркивается, что переделка требует минимального вмешательства в конструкцию исходного транспортного средства, и по этой же причине ёмкость тяговой батареи ограничена 45 кВт·ч, а расчётный запас хода едва достигает 240 км. Зато прописавшийся на задней оси электродвигатель мощностью 218 л.с. в сочетании с возросшей лишь на 30 кг массой транспортного средства обеспечивает значительное улучшение динамики. По крайней мере, скорость 100 км/ч машина после избавления от шестицилиндрвого ДВС и бензобака набирает менее чем за пять секунд против исходных почти десяти.

В салоне появилась современная приборная панель с сенсорным дисплеем и бортовой компьютер с возможностью подключения смартфона по Apple Car Play. Кроме того, климатическая система тоже была усовершенствована, а силовая установка получила функцию контроля тяги на старте, позволяющую более эффективно управлять ею в гоночных заездах. Профили работы силовой установки также позволяют либо получать максимум мощности, либо экономить электроэнергию во время движения. Рекуперативное торможение позволяет восполнять заряд тягового аккумулятора, который поделён на две части и установлен на место ДВС и штатного бензобака соответственно, а потому имеет специфическую форму и ограниченную ёмкость. Восполнить заряд батареи полностью через встроенный под задним номерным знаком разъём CCS можно за один час. Обычное зарядное устройство имеет мощность 6,6 кВт, а ещё электромобиль способен питать внешние потребители мощностью до 3 кВт. Стоимость услуги по переделке DeLorean DMC-12 в электромобиль британским ателье не разглашается.

#электромобиль #delorean #delorean dmc-12 #назад в будущее
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