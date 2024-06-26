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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Это понимают даже крупнейшие производители тяговых батарей.

На рынке электромобилей Китая немало стартапов, которые в силу своего относительно короткого пока жизненного пути не достигли окупаемости и работают с убытками, даже если их технологические достижения позволяют им соперничать с гигантами типа Tesla. Развязанная в этом году ценовая война на китайском рынке электромобилей, по мнению председателя совета директоров CATL Робина Цзэна (Robin Zeng), на комментарии которого ссылается South China Morning Post, способна серьёзно навредить не только участникам рынка, но и потребителям.

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Источник изображения: Bloomberg

Напомним, CATL является крупнейшим в мире поставщиком тяговых батарей для электромобилей, контролирующим более 37% глобального рынка, а поскольку аккумуляторы являются самой дорогостоящей частью электромобилей, руководитель такой компании имеет представление о процессах, наблюдаемых на мировом рынке. Свои комментарии он сделал на полях Всемирного экономического форума в Даляне, который в эти дни проходит в Китае.

По мнению главы CATL, ценовая война идёт в ущерб качеству и надёжности продукции, поэтому участники рынка электромобилей должны её прекратить, сосредоточившись на улучшении упоминаемых качеств своих транспортных средств. Как считают аналитики Goldman Sachs, если крупнейший производитель электромобилей в Китае, компания BYD, снизит цены на свои электромобили ещё на $1418, то вся местная промышленность по выпуску таких машин завершит 2024 год с убытками. В феврале BYD поддалась на провокацию Tesla и снизила цены на свои электромобили на величину от 5 до 20 %, в зависимости от модели. С тех пор на китайском рынке цены 50 моделей электромобилей различных марок в среднем снизились на 10%, как отмечают представители Goldman Sachs.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #catl
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