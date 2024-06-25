Эксперты Bernstein выражают уверенность, что в ближайшие годы тайваньская компания TSMC будет обеспечена заказами на выпуск передовой продукции, причём не только со стороны Apple или NVIDIA. Авторы прогноза считают, что выручка TSMC в этом году вырастет на 25%, а собственный прогноз компании по выручке на третий квартал текущего года окажется лучше ожиданий рынка.
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Как известно, Intel поручила TSMC выпуск кристаллов для своих процессоров двух ближайших поколений по технологиям N3 и N6, но даже когда после выхода Panther Lake основной кристалл с вычислительными ядрами Intel начнёт выпускать самостоятельно по технологии 18A, какая-то часть операций всё равно может сохраниться за TSMC. Кроме того, в 2026 году, как считают аналитики, получать от тайваньского подрядчика свои 2-нм чипы начнёт компания AMD.