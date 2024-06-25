Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC начнёт выпускать 2-нм чипы для AMD в 2026 году
В этом убеждены аналитики Bernstein.

Эксперты Bernstein выражают уверенность, что в ближайшие годы тайваньская компания TSMC будет обеспечена заказами на выпуск передовой продукции, причём не только со стороны Apple или NVIDIA. Авторы прогноза считают, что выручка TSMC в этом году вырастет на 25%, а собственный прогноз компании по выручке на третий квартал текущего года окажется лучше ожиданий рынка.

реклама

Источник изображения: AMD

Как известно, Intel поручила TSMC выпуск кристаллов для своих процессоров двух ближайших поколений по технологиям N3 и N6, но даже когда после выхода Panther Lake основной кристалл с вычислительными ядрами Intel начнёт выпускать самостоятельно по технологии 18A, какая-то часть операций всё равно может сохраниться за TSMC. Кроме того, в 2026 году, как считают аналитики, получать от тайваньского подрядчика свои 2-нм чипы начнёт компания AMD.

#amd #intel #аналитика #полупроводники #tsmc #bernstein
+
Написать комментарий (0)
Акции NVIDIA снижаются в цене уже третий торговый день подряд
Bank of America: китайским производителям пока ничего не светит на рынке HBM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
23
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
48
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
19
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
2
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
Мое мнение об Alan Wake 2
17

Сейчас обсуждают

Red Line
14:49
Опять боты в штаны ватникам насрали
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
PanzerK
14:48
Раз уж зашёл... поставлю одну звезду... так и быть...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
PanzerK
14:47
Забавно, но качество исполнения мягко говоря сомнительное - побаловаться и на полку бросить.
Pocket 386 - возрождение ретро-ПК в портативном формате
Dark_Cloud
14:46
Закупались на хаях - прокатились на х..ях.
Капитализация Nvidia снизилась на $430 млрд — акции компании за три дня потеряли 13% стоимости
OgoGoLog
14:35
Эталонный це еуропэйский попил.
Украина потратила полмиллиарда долларов на защиту от дронов, которую уничтожили российские ракеты
Manager
14:26
Автоматическое оружие калибром 20 мм и более называется автоматической пушкой, а не пулемётом. Калибр 20 мм - это стандартный размер боеприпасов для автоматической пушки. Граница между оружием меньше...
Индийский ударный вертолет LCH Prachand запущен в серийное производство
al81ru
14:22
Можно так считать: комп за 200к, или приставка за 50к. Разница в 150k - примерно 20-30 игр купленных или скачанных с торрентов
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Alt Irony
14:20
Для трассировки 4060 бессмысленно брать
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
al81ru
14:19
У вас не было 4090, и вы не в курсе, что она тихая. С такой-то огромной СО
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
al81ru
14:15
Так ты и не играешь. Сейчас даже не все инди на таком конфиге нормально идут
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем