Компания Xiaomi вновь расширила границы ассортимента «умной» бытовой техники, представив новый холодильник с длинным названием MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White. Данная модель бросает вызов традиционным представлениям о дизайне и функциональности холодильного оборудования.
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Среди ключевых характеристик выделяются:
- Вместимость: общий объём 439 литров, из которых 260 литров отведено под холодильную камеру, 154 литра — под морозильную, и 25 литров занимает отдел для мамы и ребёнка.
- Глубина: инновационная конструкция глубиной всего 60 см (без учёта дверей) способствует удобной интеграции с кухонной мебелью.
- Панель: передняя часть устройства затянута в белое художественное стекло толщиной 3,2 мм, известное своей устойчивостью к царапинам и масляным загрязнениям.
- Технология охлаждения: благодаря циркуляции воздуха с 360-градусной обработкой обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение.
- Замораживание: производительность замораживания достигает 7 кг за 12 часов.
- Управление: устройство позволяет осуществлять настройку как вручную, так и удалённо через мобильное приложение MIJIA или с помощью голосового управления.
- Габариты и масса: 825×680×2030 мм и вес 86 кг.
- Комплектация: включает компрессор с десятилетней гарантией от производителя и вентилятор с регулируемой частотой вращения.
Xiaomi подчёркивает, что благодаря применению передовых технологий в разработке MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White, потребителям становится доступно устройство с высоким уровнем энергоэффективности и надёжности.
Стоимость холодильника была установлена в размере 3999 юаней (приблизительно 48 200 рублей). В рамках специального предложения, которое начнется 24 июня, покупателям будет предоставлена скидка, снижающая цену на 500 юаней (около 6000 рублей).