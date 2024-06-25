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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Xiaomi представила «умный» холодильник MIJIA Fresh Storage 439L с голосовым управлением за 48 200 рублей
Две двери, быстрая заморозка и 10 лет гарантии.

Компания Xiaomi вновь расширила границы ассортимента «умной» бытовой техники, представив новый холодильник с длинным названием MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White. Данная модель бросает вызов традиционным представлениям о дизайне и функциональности холодильного оборудования.

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Среди ключевых характеристик выделяются:

  • Вместимость: общий объём 439 литров, из которых 260 литров отведено под холодильную камеру, 154 литра — под морозильную, и 25 литров занимает отдел для мамы и ребёнка.
  • Глубина: инновационная конструкция глубиной всего 60 см (без учёта дверей) способствует удобной интеграции с кухонной мебелью.
  • Панель: передняя часть устройства затянута в белое художественное стекло толщиной 3,2 мм, известное своей устойчивостью к царапинам и масляным загрязнениям.
  • Технология охлаждения: благодаря циркуляции воздуха с 360-градусной обработкой обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение.
  • Замораживание: производительность замораживания достигает 7 кг за 12 часов.
  • Управление: устройство позволяет осуществлять настройку как вручную, так и удалённо через мобильное приложение MIJIA или с помощью голосового управления.
  • Габариты и масса: 825×680×2030 мм и вес 86 кг.
  • Комплектация: включает компрессор с десятилетней гарантией от производителя и вентилятор с регулируемой частотой вращения.

Xiaomi подчёркивает, что благодаря применению передовых технологий в разработке MIJIA Fresh Storage 439L Cross Ice Crystal White, потребителям становится доступно устройство с высоким уровнем энергоэффективности и надёжности.

Стоимость холодильника была установлена в размере 3999 юаней (приблизительно 48 200 рублей). В рамках специального предложения, которое начнется 24 июня, покупателям будет предоставлена скидка, снижающая цену на 500 юаней (около 6000 рублей).

#xiaomi #бытовая техника
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