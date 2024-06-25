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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вице-президент NVIDIA возглавит стартап в статусе финансового директора
Казалось бы, у компании сейчас всё хорошо, но всех подробностей этого предложения мы не знаем.

Сфера отставок и назначений в отрасли информационных технологий обычно попадает в медийное поле при переходе исключительно важных фигур из одной компании в другую, но руководителям рангом пониже некоторое внимание тоже достаётся. Например, агентство Bloomberg на этой неделе сообщило о готовности вице-президента NVIDIA по связям с инвесторами и стратегическому планированию финансов Симоны Янковски (Simona Jankowski) сменить место работы.

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Источник изображения: NVIDIA

Некий стартап, по словам самой Симоны, предложил ей должность финансового директора. Поделиться подробностями этого кадрового трансфера его главная героиня пообещала позже. Симона Янковски долгие годы работала аналитиком в Goldman Sachs, прежде чем в 2017 году присоединиться к NVIDIA в статусе вице-президента по связям с инвесторами. С тех пор редкое мероприятие финансовой направленности обходилось без её пусть порой и молчаливого, но присутствия. С основателем компании Дженсеном Хуаном (Jensen Huang) госпожа Янковски познакомилась ещё в 2001 году, и отзывается об опыте работы с ним в восторженных выражениях.

#nvidia #стартап #кадровые перестановки
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