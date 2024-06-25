Есть среди них и «утопленники» почти без пробега.

Ресурс Electrek обратил внимание на сайт Американской ассоциации страховщиков, где в специальном разделе выставляются транспортные средства, выкупленные страховыми компаниями у их владельцев после ДТП в тех случаях, когда восстановительный ремонт признан нецелесообразным, и страховщику проще выплатить владельцу компенсацию, забрав повреждённое авто себе для дальнейшей реализации с целью покрытия части расходов.

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Источник изображения: IAA

На профильных аукционах в США стали появляться пострадавшие от каких-либо воздействий электрические пикапы Tesla Cybertruck. Эта относительно новая модель, выпуск которой начался в конце прошлого года, она к тому же имеет необычную конструкцию кузова с внешними панелями из нержавеющей стали. Запчасти на Tesla Cybertruck пока стоят целое состояние. Например, замена ветрового стекла потребует от владельца расходов в размере $1900. По этой причине многие страховые компании вообще отказываются страховать Tesla Cybertruck, а остальные берут с клиентов немалые средства за обеспечение страховой защиты.

Источник изображения: IAA

Источник в качестве примера приводит списанный в тотал пикап, который явно участвовал в столкновении (на первом фото), вызвавшем срабатывание подушек безопасности. Помимо смятой передней части, машина может иметь повреждения элементов подвески, не говоря уже об угрозе повреждения тяговой батареи, которая расположена под днищем.

Другая машина со смехотворным пробегом 42 км вообще не имеет признаков внешних повреждений, но могла пострадать от потопа. Страховщики указывают, что вода поднялась примерно до порогов и даже не попала в салон, но пикап по какой-то причине всё же списали. Если отвлечься от обещаний Илона Маска (Elon Musk) превратить Cybertruck в подобие моторной лодки, на котором можно преодолевать по воде расстояние в несколько сотен метров, то возможности пикапа в преодолении бродов ограничены как глубиной водной преграды, так и временем пребывания в воде.

Инструкция Cybertruck гласит, что машина способна преодолевать броды глубиной около 79 см, но для этого нужно активировать на дисплее центральной консоли специальный режим, который будет создавать в корпусе тяговой батареи избыточное давление, препятствующее проникновению воды внутрь. Такой режим работы не может длиться более 30 минут, а поскольку батарея расположена весьма низко, можно предположить, что неподготовленный пикап просто долго стоял в воде, в результате чего тяговая батарея вышла из строя. Это самая дорогая часть любого электромобиля, поэтому с таким повреждением пикап и был списан страховой компанией.