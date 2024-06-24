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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom помогает ByteDance разрабатывать чипы для ускорителей ИИ, выпускать которые по 5-нм технологии будет TSMC
И всё это на фоне не самых простых отношений Китая и США.

Отсутствие санкций США против материнской компании ByteDance популярной социальной сети TikTok объясняется лишь многолетними попытками американских чиновников либо «приземлить» информационную инфраструктуру популярной китайской платформы в США, либо полностью взять под свой контроль её физические активы на территории страны. Государственным служащим в США уже запрещено пользоваться TikTok на устройствах, используемых для работы.

Агентство Reuters сообщило, что ByteDance заручилась поддержкой компании Broadcom в сфере разработки специализированных процессоров, ускоряющих работу алгоритмов TikTok. Эти чипы, как ожидается, будет для ByteDance выпускать по 5-нм технологии тайваньская TSMC, и такая схема сотрудничества пока якобы не нарушает правил экспортного контроля США.

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Источник изображения: Broadcom

Отметим, что с точки зрения американских чиновников 5-нм технология является достаточно продвинутой, и тем же Huawei и SMIC, которые находятся под санкциями США, доступ к ней закрыт. Разработка процессоров для ByteDance пока не завершена, и их производство вряд ли начнётся в этом году. Судя по объявлениям о вакансиях, ByteDance действительно набирает специалистов по проектированию специализированных интегральных микросхем. По слухам, компания также переманивает кадры из других китайских стартапов. Как и для всех китайских разработчиков ПО, доступ ByteDance к новейшим чипам NVIDIA закрыт, поэтому нет ничего удивительного в том, что она старается получить альтернативу собственной разработки, даже если в этом вопросе приходится полагаться на Broadcom. Последняя номинально считается американской компанией, поэтому и выпуск 5-нм чипов может заказать TSMC без особых проблем. С 2022 года ByteDance уже закупает у Broadcom отдельные сетевые компоненты, выпускаемые по 5-нм технологии, и такая схема взаимодействия до сих пор не вызывала возражений у американских чиновников.

#полупроводники #tsmc #искусственный интеллект #tiktok #broadcom #bytedance
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