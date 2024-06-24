Ясно, что компания при этом не пойдёт на нарушение американских законов.

Тень американского недоверия к осени прошлого года доползла и до стран Ближнего Востока, которым была запрещена закупка самых производительных ускорителей вычислений NVIDIA без особых экспортных лицензий, выдаваемых Министерством торговли США. Тогда американские чиновники сочли, что через страны Ближнего Востока, а именно ОАЭ и Саудовскую Аравию, ускорители вычислений могут попадать в Китай или предоставляться китайским клиентам арабских компаний в удалённом варианте через центры обработки данных. Тем интереснее отметить, что катарский оператор связи Ooredoo решил начать сотрудничество с NVIDIA в сфере создания таких центров обработки данных в странах Северной Африки и Ближнего Востока, как отмечает Reuters.

реклама

Источник изображения: Reuters

Официально оформленная недавно сделка с NVIDIA позволит Ooredoo развивать центры обработки данных на базе ускорителей этой марки на территории Катара, Кувейта, Омана, а также Алжира, Туниса и Мальдивских островов. Какие именно ускорители NVIDIA сможет устанавливать в серверные системы на территории этих государств, не уточняется, но важно понимать, что США запрещают экспортировать в ряд стран Ближнего Востока только самые производительные ускорители вычислений. Не исключено, что Ooredoo и её клиенты готовы довольствоваться более скромными с точки зрения быстродействия решениями NVIDIA.