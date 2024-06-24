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Новости Hardware Алексей Сычёв
Стало известно, чего лишится более доступная AR-гарнитура Apple
Запредельно высокой цены, помимо прочего.

Из всего объёма материала, который касался планов Apple относительно устройств дополненной реальности, со страниц Bloomberg на наш сайт пока перекочевали только упоминания о намерениях компании продолжить разработку лёгких очков дополненной реальности и отложить на более поздний срок выход флагманской Vision Pro второго поколения.

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Источник изображения: Apple

В действительности первоисточник упоминал ещё об одном проекте Apple — более доступной гарнитуре дополненной реальности N107, которая имеет некоторые шансы появиться до конца следующего года. Ради удешевления устройства, как сообщается, она лишится функции EyeSight, позволяющей транслировать вид глаз пользователя на внешнем дисплее. Возможности камер, транслирующих происходящее вокруг на внутренние дисплеи, также будут ухудшены с точки зрения характеристик, как и технические параметры самих дисплеев, что предсказуемо.

Если добавить сюда более слабый процессор и уменьшенный угол обзора, то становится понятно, что пользователям N107 придётся пожертвовать рядом своих ощущений при работе с данной гарнитурой дополненной реальности. Более того, это устройство не будет самодостаточным в плане вычислительных способностей, требуя постоянного сопряжения со смартфоном или компьютером Apple. Правда, перспектива снижения стоимости до $1500 или $2000 в глазах многих потенциальных покупателей оправдает эти компромиссы.

#apple #apple vision pro #дополненная реальность
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