Но ситуация меняется.

Возможно, на протяжении более чем двадцати лет наблюдая за развитием компьютерной отрасли со страниц этого сайта, сложно поверить, что кто-то может не знать о специфике деятельности компании NVIDIA или не знать о её существовании, но ресурс CNBC говорит о большом разрыве между уровнем капитализации NVIDIA и известностью данной торговой марки. По крайней мере, в рейтинге Interbrand ста крупнейших брендов планеты NVIDIA вообще отсутствует.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом её ближайшие соперники по величине капитализации чётко занимают в этом рейтинге с первого по четвёртое место: Apple, Microsoft, Amazon и Google. На пятом месте при этом находится Samsung Electronics, а ещё в первую десятку попали Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Coca-Cola и Nike. Компания Intel в этом рейтинге занимает 24-е место, а производитель серверного оборудования HPE может похвастать 91-м.

Эксперты объясняют это тем, что на протяжении более чем тридцати лет своего существования NVIDIA оставалась в тени своих партнёров, позволяя им оснащать свои видеокарты собственными чипами. Позже к ним присоединилась Nintendo, выпускающая игровые консоли, но в целом гейминг не является столь популярным занятием, как то пытается внушить основатель NVIDIA, чтобы обеспечить мировую известность этой компании среди всех слоёв населения планеты. Впрочем, в списке Kantar BrandZ, составленном в текущем месяце, NVIDIA смогла подняться с 24-го на 6-е место. Это говорит о том, что осведомлённость потребителей об этой торговой марке возрастает. Тем более, что её акции одновременно оказались самыми популярными среди розничных инвесторов.