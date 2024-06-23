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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупная капитализация пока не добавляет NVIDIA глобальной известности
Но ситуация меняется.

Возможно, на протяжении более чем двадцати лет наблюдая за развитием компьютерной отрасли со страниц этого сайта, сложно поверить, что кто-то может не знать о специфике деятельности компании NVIDIA или не знать о её существовании, но ресурс CNBC говорит о большом разрыве между уровнем капитализации NVIDIA и известностью данной торговой марки. По крайней мере, в рейтинге Interbrand ста крупнейших брендов планеты NVIDIA вообще отсутствует.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом её ближайшие соперники по величине капитализации чётко занимают в этом рейтинге с первого по четвёртое место: Apple, Microsoft, Amazon и Google. На пятом месте при этом находится Samsung Electronics, а ещё в первую десятку попали Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Coca-Cola и Nike. Компания Intel в этом рейтинге занимает 24-е место, а производитель серверного оборудования HPE может похвастать 91-м.

Эксперты объясняют это тем, что на протяжении более чем тридцати лет своего существования NVIDIA оставалась в тени своих партнёров, позволяя им оснащать свои видеокарты собственными чипами. Позже к ним присоединилась Nintendo, выпускающая игровые консоли, но в целом гейминг не является столь популярным занятием, как то пытается внушить основатель NVIDIA, чтобы обеспечить мировую известность этой компании среди всех слоёв населения планеты. Впрочем, в списке Kantar BrandZ, составленном в текущем месяце, NVIDIA смогла подняться с 24-го на 6-е место. Это говорит о том, что осведомлённость потребителей об этой торговой марке возрастает. Тем более, что её акции одновременно оказались самыми популярными среди розничных инвесторов.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #рейтинг #бренд
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Рыночная капитализация NVIDIA сократилась на $220 млрд, компания откатилась на третье место в рейтинге
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