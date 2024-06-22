Он провозгласил достижение этой цели своей главной миссией.

Японская корпорация SoftBank владеет более 90% акций британского холдинга Arm, который разрабатывает одноимённые процессорные архитектуры, а потому глава материнской компании Масаёси Сон (Masayoshi Son) оставляет за собой право давать достаточно смелые прогнозы по тенденциям развития отрасли на ближайшие годы. Как уточняет CNBC, на этой неделе глава SoftBank заявил, что системы искусственного интеллекта по своим возможностям превзойдут человека в 10 000 раз через десять лет.

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Источник изображения: Getty Images

При этом так называемый «сильный» искусственный интеллект (AGI) будет превосходить человека в десять раз и появится через пять лет, если не раньше, но его распространение не окажет на образ жизни человечества существенного влияния, по мнению главы SoftBank. Зато через десять лет от настоящего момента должен появиться сверхсильный искусственный интеллект (ASI), который будет превосходить человеческий в 10 000 раз, и это радикальным образом изменит ситуацию во многих сферах человеческой жизни, как отметил Масаёси Сон во время своего выступления перед акционерами SoftBank. Создание сверхсильного искусственного интеллекта глава компании провозгласил не только целью своей жизни, но и миссией самой SoftBank.