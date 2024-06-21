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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Тихий огонёк» для вашей души: уникальный руль Truck Control System для поклонников симуляторов дальнобойщика оценили в 600 долларов
Кстати, в комплект с устройством положат Steam-ключи Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Компания Hori определилась с релизным окном уникального игрового контроллера Truck Control System, разработанного специально для любителей симуляторов дальнобойщика. Амбициозный продукт поступит в продажу осенью текущего года, его стоимость составит 600 долларов, в комплекте с устройством положат Steam-ключи самых востребованных игр в указанном жанре — Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

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В комплекте с устройством также находятся металлические педали с возможностью точной калибровки благодаря интеграции датчиков Холла, что гарантирует изделию долговечность. Дополнительная функциональность обеспечивается с помощью комплектной шестиступенчатой коробкой передач, снабжённой уникальной возможностью расширения до 18 скоростей.

А ещё тут есть также уникальная панель с более чем 30 кнопками для обеспечения максимального контроля над виртуальным транспортным средством. При этом пользователь может регулировать положение рычага переключения передач, добавляя таким образом комфорт в процесс управления.

Ключевым элементом комплекта является руль диаметром в 40 сантиметров с углом поворота в 1800 градусов, обеспечивающий максимальное погружение в игровой процесс. Управление дополняется 39 кнопками и двумя аналоговыми стиками, размещенными на корпусе. Настроить чувствительность руля и другие параметры можно при помощи специализированного программного обеспечения от производителя. Рулевое колесо также оборудовано системой обратной связи с двумя моторчиками.

Для удобства крепления к рабочему пространству предусмотрены специальные зажимы вкупе с возможностью использования дополнительной рамы для монтажа. Соединение с ПК происходит через USB-кабель длиной 2,7 метра, поддерживаются операционные системы Windows 10/11.

Релиз Truck Control System от Hori должен состояться осенью 2024 года.

#euro truck simulator 2 #american truck simulator #hori #truck control system #симулятор дальнобойщика
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