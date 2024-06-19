Как поясняет TrendForce со ссылкой на китайские издания, законы спроса и предложения действуют в равной мере на Тайване и в Китае, поэтому тенденция к обособлению производственной инфраструктуры двух стран приводит к тому, что спрос на услуги компаний TSMC и китайских конкурентов растёт одновременно. Увеличивается степень загрузки производственных линий, компании готовы на этом фоне повышать цены на свои услуги, и одной из них может оказаться китайская Hua Hong Semiconductor.
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По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, которые были опубликованы ещё неделю назад, китайский контрактный производитель чипов может поднять цены на свои услуги на 10% во второй половине текущего года. К тому же времени норма прибыли Hua Hong Semiconductor достигнет 6,4%, а ещё через год она вырастет до 17,1%. На руку китайским контрактным производителям чипов играют западные санкции против национальной полупроводниковой отрасли, которые закрывают местным разработчикам чипов доступ к конвейеру зарубежных конкурентов. Уже сейчас предприятия Hua Hong Semiconductor работают с полной загрузкой, и производственных возможностей компании не хватает для удовлетворения спроса.