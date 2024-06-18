Сказка о преимуществах OEM-бизнеса с несчастливым концом.

Основанная в октябре 2016 года в Калифорнии компания Fisker унаследовала своё название от фамилии стоявшего в её главе дизайнера Хенрика Фискера, и если такое родство в какой-то мере гарантировало разрабатываемым транспортным средствам неординарную внешность, то с основной частью бизнес-процессов у начинающего автопроизводителя явно не клеилось. Как теперь сообщает TechCrunch, после многомесячных попыток спасти компанию от разорения руководство Fisker вынуждено было подать заявление о банкротстве в соответствии с нормами американского законодательства.

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Источник изображения: AFP, Getty Images

Основатель компании Хенрик Фискер в своё время ратовал за продвижение контрактной модели выпуска электромобилей. Она позволяла компании ограничиваться умеренными капитальными затратами и опираться преимущественно на оборотные средства, которые нужны для выпуска определённого количества транспортных средств силами сторонних подрядчиков. Увы, в условиях жесточайших ценовых войн победителями оказались компании с вертикальной интеграцией бизнеса типа Tesla и BYD, которые сами выпускают для собственных нужд ключевые компоненты, включая тяговые аккумуляторы.

Fisker располагает почти тысячей кредиторов, но при этом может предложить им активы на сумму не более $1 млрд и обязательства перед контрагентами на сумму от $100 до $500 млн. Дебютный электрический кроссовер Fisker Ocean выпускался для нужд компании австрийским предприятием Magna Steyr, в планы калифорнийского стартапа входил выпуск второго кроссовера PEAR на предприятии Foxconn в штате Огайо, успели показаться на публике концепты пикапа Alaska и спорткара Ronin, но с середины марта подготовкой к процедуре банкротства Fisker занимались специально нанятые консультанты, и в итоге её не удалось избежать.