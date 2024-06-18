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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Model Y закрепилась в статусе самого популярного легкового автомобиля
Даже с учётом машин с ДВС.

На статистику JATO, которая уже не первый квартал подряд говорит о высокой популярности кроссовера Model Y на мировом рынке, регулярно ссылалось в своих отчётах руководство Tesla. По итогам всего прошлого года, как отмечает источник, этот электромобиль стал самым популярным легковым транспортным средством в мире даже среди машин с ДВС. Объёмы продаж Tesla Model Y в прошлом году выросли на 64% до 1,22 млн штук.

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Источник изображения: Tesla

Более демократичный по цене кроссовер Toyota RAV4, оснащаемый ДВС, разошёлся чуть меньшим тиражом в 1,075 млн экземпляров, а вот многолетний фаворит мирового рынка в виде седана Toyota Corolla опустился на четвёртое место после падения продаж на 19% до 803 тысяч штук. Это обусловлено тенденцией к росту популярности кроссоверов — машины с этим типом кузова заняли 47% мирового рынка по итогам прошлого года. Объёмы их продаж выросли на 16% до 36,72 млн штук, а в географическом выражении больше всего кроссоверы были востребованы в США, Канаде и Китае (54% рынка). Среди автопроизводителей разных стран южнокорейские больше всего зависят от спроса на кроссоверы, поскольку 56% продаваемых ими машин имеют этот тип кузова.

#аналитика #tesla #электромобили #tesla model y
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