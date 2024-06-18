На Хуане и куртка горит?

Как сообщает Bloomberg, на этой неделе Верховный суд США принял апелляцию NVIDIA по групповому иску акционеров, которые обвиняют компанию в сокрытии степени зависимости своей выручки от реализации видеокарт майнерам в период с 2017 по 2018 годы. Завершение «первой волны» криптовалютного бума к ноябрю 2018 года заставило руководство NVIDIA признать, что её выручка оказалась существенно ниже ожиданий, на складах накопилось большое количество нераспроданных видеокарт, и акции компании после таких откровений в течение двух дней упали в цене более чем на 28%.

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Источник изображения: NVIDIA

Группа инвесторов подала иск к руководству NVIDIA, обвинив компанию в том, что она вводила акционеров в заблуждение, говоря о незначительной степени зависимости своего бизнеса от спроса на видеокарты со стороны майнеров. Верховный суд США на этой неделе принял апелляцию от NVIDIA, пояснив, что истцам так и не удалось привести примеры документальных доказательств осведомлённости руководства компании об истинной степени влияния майнингового бума на бизнес. Данное действие органов правосудия пока лишь означает, что иск будет рассмотрен в октябре, и суд счёл аргументацию NVIDIA в свою защиту достаточно убедительной. При этом не следует забывать, что компании в позапрошлом году всё-таки пришлось выплатить $5,5 млн по обвинениям со стороны биржевых регуляторов в некорректном информировании о влиянии криптовалютного бума на свою выручку.