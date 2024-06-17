В сентябре в стране впервые пройдёт выставка Semicon.

Как напоминает Nikkei Asian Review, лишь в 2026 году на территории Индии должно начать работу первое полноценное предприятие по обработке кремниевых пластин, строительство которого ведётся при участии местного промышленного конгломерата Tata Group и тайваньского контрактного производителя чипов PSMC (не путать с TSMC), который выступит в роли технологического «донора».

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Это не помешает отраслевой ассоциации SEMI впервые провести выставку Semicon в Индии рядом с местной столицей в сентябре этого года, пригласив на мероприятие ведущих японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов. По крайней мере, с японской стороны примут участие Tokyo Electron, Disco, Canon, Tokyo Seimitsu и Daifuku. Большие стенды развернут на индийской выставке американские компании Applied Materials, Lam Research и KLA. Многие из участников мероприятия уже сейчас не скрывают своего интереса к организации полноценных представительств или даже исследовательских центров на территории Индии.

Правда, слабость энергетической и инженерной инфраструктуры пока отпугивает крупных производителей чипов от строительства предприятий в Индии, поэтому доля страны на мировом рынке профильного оборудования не превышает 1%, причём продажи пока формируются главным образом за счёт решений для конечных этапов обработки чипов. Они как раз требуют большого количества ручного труда, а он в Индии достаточно дёшев. Разыгрывается в этой сфере и политическая карта — страна пытается стать альтернативой Китаю в свете растущей напряжённости взаимоотношений ближайшего соседа с США.