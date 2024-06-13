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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Росэлектроника» разработала ультракомпактный компьютер на «Эльбрусе» весом 100 граммов
Устройство оснастили двухъядерным процессором «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой 1600 МГц.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», анонсировал выпуск новейшего одноплатного мини-компьютера «МП21».

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Это устройство, оснащённое полноценным двухъядерным процессором «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой 1600 МГц, представляет собой самое компактное изделие среди разработок на базе чипов «Эльбрус». Специалисты отмечают, что архитектура «Эльбрус-2С3» обеспечивает повышенные параметры информационной безопасности, что делает её идеальной для использования в сферах с высокими требованиями к безопасности обработки данных.

Значительное внимание в дизайне «МП21» уделено его поддержке широкого диапазона рабочих температур (от –40°С до +55°С), что расширяет возможности применения данного мини-компьютера, в частности, в бортовых вычислителях авиационной техники. С точки зрения аппаратной составляющей, «МП21» может быть оснащен до 8 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом от 60 до 480 Гбайт.

Мини-компьютер был разработан в Институте электронных управляющих машин имени Брука Концерна «Автоматика», также входящего в структуру «Росэлектроника». Устройство выделяется не только своей функциональностью, но и выдающимися физическими характеристиками: вес всего 100 граммов без теплораспределительной пластины и габариты 95 на 95 мм, потребляемая мощность не превышает 40 Вт.

Эта разработка является ярким примером высокотехнологичного прорыва в области создания компактных, но при этом мощных вычислительных устройств на отечественных процессорах.

#россия #электроника #промышленность #импортозамещение #эльбрус #сделано в рф
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