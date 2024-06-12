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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти ЕС намерены поднять пошлины на китайские электромобили до 48%
По примеру Турции и США.

По данным Financial Times, менее чем через месяц власти Евросоюза будут готовы поднять таможенные пошлины на ввоз электромобилей из Китая на величину до 48% против нынешних 10%. Рост таможенных пошлин будет неравномерным, некоторые из категорий электромобилей будут облагаться по ставке 27% вместо 48%. Подобные послабления предусмотрены для тех автопроизводителей из Китая, которые содействовали проводимому Евросоюзом с осени прошлого года расследованию.

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Источник изображения: BYD

По всей видимости, в число лояльно характеризуемых с этой точки зрения китайских автопроизводителей попали BYD и Geely, поскольку их продукция при ввозе в Европу будет облагаться по ставкам от 17 до 20 %. Дополнительные пошлины будут введены и в отношении электромобилей Tesla, выпускаемых в Китае, но рассчитываться они будут по индивидуальной ставке.

Добавим, что прочие регионы и страны тоже сопротивляются экспансии китайских электромобилей, и если в США ставки были увеличены в четыре раза до 100%, то Турция недавно подняла их до 50%, причём ставка не может быть ниже $7000 за машину, и она распространяется и на гибридные модели, а также машины исключительно с ДВС, если они произведены в Китае. Повышенной пошлиной китайские электромобили облагались при ввозе в Турцию и ранее. По прогнозам властей ЕС, в условиях возросших пошлин китайские электромобили на европейском рынке в следующем году сохранят долю около 15%.

#китай #электромобили #евросоюз #китайские производители #таможенные пошлины
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