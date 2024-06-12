А потому будет активно расширять штат специалистов по его созданию.

По информации Nikkei Asian Review, являющаяся новичком на рынке электромобилей китайская компания Xiaomi намеревается к 2025 году удвоить штат специалистов, занимающихся разработкой технологий активной помощи водителю, до 2000 человек. Уже в конце текущего года он вырастет до 1500 человек, и на соответствующие нужды будет выделена примерно треть из $648 млн, которые будут потрачены в ближайшие годы.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Xiaomi при разработке автопилота будет использовать опыт, полученный при внедрении технологий искусственного интеллекта в сегменте смартфонов. Сейчас её бортовые системы не превышают по автономности второй уровень по классификации SAE, но этого вполне достаточно для беспрепятственного их использования на дорогах КНР. С августа этого года власти страны расширят перечень территорий, на которых можно будет эксплуатировать машины с автопилотом. Оснащённые лидаром версии электромобиля SU7 компании Huawei способны проезжать перекрёстки, объезжать препятствия и парковаться автоматически без водителя в салоне. Даже базовые модификации машины позволяют автоматически двигаться в пределах полосы на шоссе и перестраиваться в соседние.