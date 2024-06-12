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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
О них может быть заявлено уже в ближайшие дни.

Как отмечает Reuters, на этой неделе правительственные структуры США намереваются анонсировать новые экспортные ограничения, способные сократить объёмы поставок полупроводниковых компонентов и других товаров «двойного назначения» через посредников в Китае. Санкции будут распространяться на продукцию американских марок, выпускаемую в том числе и за пределами США.

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Источник изображения: Reuters

Данные меры будут приурочены к визиту президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Италию, где он на этой неделе должен принять решение во встрече стран «большой семёрки». По мнению американских чиновников, увеличив импорт оборудования из Китая и других стран, российская промышленность смогла наладить локальный выпуск компонентов, которые она ранее импортировала в готовом виде. Это помогает российской промышленности выпускать вооружения в условиях ужесточаемых санкций.

#сша #санкции
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Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
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