О них может быть заявлено уже в ближайшие дни.

Как отмечает Reuters, на этой неделе правительственные структуры США намереваются анонсировать новые экспортные ограничения, способные сократить объёмы поставок полупроводниковых компонентов и других товаров «двойного назначения» через посредников в Китае. Санкции будут распространяться на продукцию американских марок, выпускаемую в том числе и за пределами США.

реклама

Источник изображения: Reuters

Данные меры будут приурочены к визиту президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Италию, где он на этой неделе должен принять решение во встрече стран «большой семёрки». По мнению американских чиновников, увеличив импорт оборудования из Китая и других стран, российская промышленность смогла наладить локальный выпуск компонентов, которые она ранее импортировала в готовом виде. Это помогает российской промышленности выпускать вооружения в условиях ужесточаемых санкций.