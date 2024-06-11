Уникальные решения в единичных экземплярах были и раньше, а тут речь о серийном производстве.

На выставке Computex 2024 было представлено уникальное предложение от Sharkoon — механические деревянные клавиатуры SGK50 PBT Wood. Эти устройства отличаются экологичным материалом исполнения: их корпус, подставка под запястья и основание изготовлены полностью из дерева.

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Sharkoon заявляет, что SGK50 PBT Wood станут первыми деревянными клавиатурами, запущенными в массовое производство, подчёркивая эксклюзивность их подхода, ведь до сих пор подобные решения присутствовали на рынке лишь в ручном исполнении от частных мастеров.

В ассортименте представлены варианты на любой вкус: от карманного размера SGK50 S2 PBT Wood, занимающего лишь 60% традиционной клавиатуры, до расширенной версии SGK50 S3 PBT Wood с 75% размерности, а также полноразмерного решения SGK50 S4 PBT Wood. Ключевое отличие между моделями — их габариты и набор клавиш.

Переключатели Gateron G Pro 3.0 Yellow установлены во всех вариантах клавиатур с возможностью замены на трёх- и пятиконтактные свитчи. Деревянное основание каждой клавиатуры уникально, так как фрезеруется и формируется из одного куска дерева, придавая индивидуальность каждому изделию.

Пока Sharkoon держит в секрете сроки начала продаж уникальных клавиатур SGK50 PBT Wood, но известно, что цены будут колебаться в пределах от €149,9 до €169,9, что делает их привлекательными не только с точки зрения дизайна, но и стоимости.