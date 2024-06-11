Видимо, все остальные проблемы уже решены.

Как сообщает Bloomberg, муниципальные власти Амстердама заявили о намерениях заменить 1280 камер видеонаблюдения китайского производства на городских улицах из-за опасений по поводу шпионажа со стороны китайских спецслужб. Это количество камер предполагается заменить на «более безопасные» в течение пяти лет, но кто будет поставлять подобные решения для нужд столицы Нидерландов, не уточняется.

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Источник изображения: Hikvision

Подобные шаги по избавлению от камер видеонаблюдения китайского производства в муниципальном хозяйстве и на правительственных объектах уже предприняли ранее Великобритания и Австралия, закупка китайских камер запрещена американским правительственным организациям. Проблема заключается в том, что именно китайские компании Hikvision и Dahua контролируют основную часть мирового рынка систем видеонаблюдения, и найти им альтернативу по разумной цене не так просто. Однако, под лозунгом борьбы за национальную безопасность власти отдельных стран готовы тратить серьёзные суммы, и теперь к их числу примыкают и Нидерланды.