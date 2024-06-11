В части поставок передовых ускорителей вычислений.

Омар Аль-Олама (Omar Al Olama), министр ОАЭ по технологиям искусственного интеллекта и цифровой экономике, в интервью Bloomberg заявил, что разделяет озабоченность американских властей возможностью поставок компонентов двойного назначения в Китай через страны Ближнего Востока. Любые страны, имеющие противников, будут рассуждать аналогичным образом, как сообщил чиновник.

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Источник изображения: Bloomberg

ОАЭ свою лояльность политике США доказывала неоднократно, и недавнее соглашение Microsoft с G42 по развитию национальной инфраструктуры искусственного интеллекта как раз было достигнуто благодаря поэтапной и последовательной работе властей этой ближневосточной страны. ОАЭ также ищет поддержки у американской стороны для запуска производства сложных полупроводниковых компонентов на своей территории. По крайней мере, у богатой углеводородными источниками энергии страны проблем с финансированием масштабных проектов в этой сфере возникать не должно.