Даже если речь идёт о перспективе следующего года.

Отраслевая статистика гласит, что Китай сейчас закупает оборудование для выпуска чипов лишь в чуть меньших количествах, чем все остальные страны вместе взятые, но как долго будет сохраняться такая тенденция, в условиях постоянно возникающих новых санкционных ограничений сказать сложно. Представители американского поставщика KLA Corp уверены, что выручка от реализации фирменного оборудования в Китае останется на прежнем уровне как в следующем полугодии, так и в следующем году в целом.

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Источник изображения: KLA

В более отдалённой перспективе Китай будет отвечать за более традиционные 20 с небольшим процентов выручки KLA, но главным образом за счёт восстановления спроса на других географических направлениях, а не снижения китайской выручки как таковой. Американская компания Lam Research также считает, что её выручке на китайском рынке ничего не угрожает ни в следующем полугодии, ни в следующем году. Конкуренция со стороны китайских поставщиков оборудования будет расти, но у Lam Research имеется обширная клиентская база и многолетний опыт работы в отрасли. Кроме того, Lam Research хорошо заработает на волне интереса к памяти типа HBM, поскольку сможет предложить оборудование для её производства. За пределами Китая Lam Research будет сотрудничать с TSMC в рамках 2-нм техпроцесса.