Tesla также упоминается в числе потенциальных клиентов.

Председатель совета директоров молодой японской компании Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi) в интервью Nikkei Asian Review признался, что руководство этого начинающего контрактного производителя передовых чипов на фоне бурного роста компонентов для систем искусственного интеллекта улучшило собственный прогноз по темпам роста выручки. Если ранее компания рассчитывала увеличить выручку до $6,4 млрд к 2040 году, то теперь она собирается покорить этот рубеж (1 трлн иен) уже к 2030 году.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Рынок растёт, по словам представителя Rapidus, а потому места на нём хватит всем, и выручка компании будет увеличиваться в соответствии с общими тенденциями. С апреля следующего года Rapidus рассчитывает начать выпуск первых образцов 2-нм продукции, а серийное производство наладит на строящемся предприятии к 2027 году. Власти страны предоставили Rapidus около $6 млрд субсидий на исследования и разработки, связанные с освоением 2-нм технологии. Свою помощь в этом вопросе активно оказывает японскому партнёру американская корпорация IBM.

Rapidus, по словам председателя совета директоров, собирается выпускать серверные компоненты по 2-нм технологии для всех основных крупных игроков рынка облачных технологий, включая Apple и Microsoft, а также Tesla. В апреле для взаимодействия с ними было открыто представительство Rapidus в Калифорнии.