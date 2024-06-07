Так считают аналитики Morgan Stanley.

Аналитики Morgan Stanley не пропустили мимо заявление основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), которое он сделал на Computex 2024 в ходе общения с представителями инвесторского сообщества. По его словам, нынешняя стоимость кремниевых пластин, которые отгружаются TSMC своим клиентам, не отображает ценность соответствующей продукции, которая в дальнейшем из них получается. Вклад TSMC в развитие отрасли просто не поддерживается адекватными финансовыми показателями, как считает глава NVIDIA, стремительно богатеющий на волне бума искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

По оценкам специалистов Morgan Stanley, в текущем году NVIDIA сформирует до 10% выручки TSMC, оставаясь одним из главных клиентов компании. Если тайваньский производитель решится поднять цены на свои услуги для NVIDIA, то и прочим ключевым клиентам TSMC придётся принять новые цены. Правда, на практике это будет означать, что они вырастут на 5% с начала следующего года. По слухам, TSMC уже поднимала цены на свои услуги на 10% в 2022 году, а также на 5% в 2023 году, поэтому вероятное повышение цен в следующем году не выбивается из этого ряда по своей величине.