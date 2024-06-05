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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron начала поставки образцов микросхем памяти типа GDDR7
Серийная продукция появится на рынке в следующем полугодии.

Американская компания Micron Technology решила на Computex 2024 привлечь к себе внимание, заявив о начале отгрузки клиентам образцов своей памяти поколения GDDR7, которая может найти применение не только в игровых видеокартах, но и в сфере искусственного интеллекта. По крайней мере, для бортовых компьютеров автомобилей, отвечающих за автопилот, её удастся приспособить. Новая память обеспечивает скорости передачи информации до 32 Гбит/с и позволяет работать с четырьмя независимыми каналами.

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Источник изображения: Micron Technology

Соотношение энергопотребления и производительности у GDDR7 на 50% лучше, чем у GDDR6, а поддержка новых энергосберегающих режимов позволяет снизить расход электроэнергии в состоянии покоя на величину до 70%. В задачах с использованием генеративного искусственного интеллекта GDDR7 позволяет поднять пропускную способность на 33% и снизить задержки на 20%, а в играх при разрешении от 1080p до 4K новый тип памяти позволяет более чем на 30% поднять частоту смены кадров при прорисовке сцен как с помощью растра, так и методом трассировки лучей.

Компания AMD уже выразила свою заинтересованность в использовании GDDR7 в своих игровых решениях, хотя и не стала уточнять, когда появятся первые продукты с поддержкой этого типа памяти. В продажу микросхемы GDDR7 начнут поступать во второй половине текущего года.

#amd #видеокарты #искусственный интеллект #micron #gddr7
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