TSMC имеет возможность более трезво оценивать спрос на ускорители вычислений.

Новоиспечённый председатель совета директоров TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei), как сообщает Nikkei Asian Review, держит руку на пульсе развития отрасли, а потому вопрос об инициативе главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) о строительстве десятков новых предприятий для выпуска чипов, необходимых при производстве ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, не застал руководителя TSMC врасплох.

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Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что Сэм Альтман (на фото выше справа изображён Илья Суцкевер, который недавно покинул компанию OpenAI) предлагает арабским инвесторам вложить существенные суммы в строительство новых предприятий по выпуску чипов для ускорителей вычислений. Тем самым глава OpenAI намерен победить дефицит профильных компонентов, который, по его мнению, сдерживает развитие отрасли искусственного интеллекта.

Си-Си Вэй возразил, что именно десятки новых предприятий отрасли для этого не нужны, и вообще, подобные планы кажутся руководству TSMC избыточными. Поскольку все заказы на производство чипов для ускорителей вычислений так или иначе сейчас проходят через эту тайваньскую компанию, она обладает более объективным представлением об уровне спроса на ускорители вычислений. Строить десятки новых предприятий для его удовлетворения было бы опрометчиво, по мнению председателя совета директоров TSMC.