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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители NVIDIA Rubin будут выпускаться по 4-нм техпроцессу компанией TSMC
Старый конь и в 2026 году борозды не испортит.

В минувшие дни только ленивый не писал, что NVIDIA подтвердила намерения выпускать новое семейство ускорителей вычислений каждый год, и если в следующем компанию Blackwell составит его «ближайший родственник» с суффиксом Ultra, то в 2026 году должна появиться действительно новая архитектура Rubin. Представители South China Morning Post уже успели зафиксировать высказывания некоторых аналитиков относительно перспектив появления на рынке новых ускорителей NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Эксперты TrendForce заявили, что если ускорители семейства Blackwell начнут поступать на рынок в следующем квартале, то к концу года они успеют от силы занять до 10% рынка. Аналитики Тайваньского института экономических исследований добавили, что выпускать графические процессоры с архитектурой Rubin в 2026 году будет компания TSMC с использованием 4-нм технологии. Казалось бы, к тому времени отдельным клиентам TSMC будут доступны гораздо более продвинутые техпроцессы типа A16, но если NVIDIA предпочтёт хранить верность 4-нм технологии, то на то могут иметься свои причины. Впрочем, эта информация пока требует проверки, поскольку до 2026 года ещё достаточно времени, и планы NVIDIA могут поменяться.

#nvidia #tsmc #rubin
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Nvidia&Intel Hater
11:19
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Nvidia&Intel Hater
11:19
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Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Tarment
11:18
Китя, бедный, хватит мне писать, а. Мониторинг уменьшается да, но текст игра масштабирует, ты же на одном уровне с этим Нвидиа хейтером, мне так надоели тупые, уйди а
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Nvidia&Intel Hater
11:17
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Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Tarment
11:17
Да не летает у этого дурачка ничего на ультрах, карта от 3050 отличается по минимуму https://youtu.be/1tnwh6mljPY?t=525 . Смотрим настройки maxed. А пиздеть про то что она может он может сколько угод...
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Nvidia&Intel Hater
11:16
он уо дегрод,причем хуангом оприходованный
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Nvidia&Intel Hater
11:16
на улице ты защекан инетный сразу бы отловил люлей по полной.про тебя песенка есть Бомбануло.
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Nvidia&Intel Hater
11:14
выше 60 уже нормально работает FG
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Nvidia&Intel Hater
11:14
для генерации как раз смысла и нет.посвежее для растра
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
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