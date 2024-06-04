Старый конь и в 2026 году борозды не испортит.

В минувшие дни только ленивый не писал, что NVIDIA подтвердила намерения выпускать новое семейство ускорителей вычислений каждый год, и если в следующем компанию Blackwell составит его «ближайший родственник» с суффиксом Ultra, то в 2026 году должна появиться действительно новая архитектура Rubin. Представители South China Morning Post уже успели зафиксировать высказывания некоторых аналитиков относительно перспектив появления на рынке новых ускорителей NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Эксперты TrendForce заявили, что если ускорители семейства Blackwell начнут поступать на рынок в следующем квартале, то к концу года они успеют от силы занять до 10% рынка. Аналитики Тайваньского института экономических исследований добавили, что выпускать графические процессоры с архитектурой Rubin в 2026 году будет компания TSMC с использованием 4-нм технологии. Казалось бы, к тому времени отдельным клиентам TSMC будут доступны гораздо более продвинутые техпроцессы типа A16, но если NVIDIA предпочтёт хранить верность 4-нм технологии, то на то могут иметься свои причины. Впрочем, эта информация пока требует проверки, поскольку до 2026 года ещё достаточно времени, и планы NVIDIA могут поменяться.