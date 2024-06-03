Официальные графики с тестами пока впечатляют.

Компания AMD анонсировала за раз не только настольные процессоры Ryzen 9000, про которые мы писали в прошлой заметке, но также новую линейку мобильных APU семейства Strix Point. Процессоры называются Ryzen AI 300 — данную информацию ранее также сливали инсайдеры.

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Прошедшей ночью AMD показала только два новых мобильных APU, но линейка, разумеется, не будет представлена только двумя моделями. Релиз процессоров должен состояться через несколько месяцев. Перейдём к описанию двух топовых моделей, выглядит пока это всё следующим образом:

Ryzen AI 9 365: 10 ядер (4 Zen 5 и 6 Zen 5C), 34 Мбайт кэша, частота 2,0-5,0 ГГц, iGPU Radeon 880M;

Ryzen AI 9 HX 370: 12 ядер (4 Zen 5 и 8 Zen 5C), 36 Мбайт кэша, частота до 2,0-5,1 ГГц, iGPU Radeon 890M.

Для обоих процессоров прописан диапазон TDP 15-45 Вт, также новинки оснащены блоком NPU с производительностью 50 TOPS.

Интегрированные iGPU построены на архитектуре RDNA 3.5 со следующими характеристиками:

Radeon 880M —768 потоковых процессоров;

Radeon 890M — 1024 потоковых процессора.

AMD утверждает, что её новые мобильные процессоры — лучшее решение для тонких ноутбуков, которое по производительности существенно опережает Snapdragon X Elite и x86-чипы от Intel. Оценить скорость новых чипов можно с помощью приложенных к анонсу графиков от производителя. Ну, или дождаться официальных тестов от независимых изданий.