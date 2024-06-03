Продажи стартуют в июле.

Компания AMD представила процессоры линейки Ryzen 9000 (Granite Ridge), предназначенные для настольного сегмента. Новинки, построенные на архитектуре Zen 5, должны поступить в продажу уже в июле текущего года. Пока производитель объявил о существовании четырёх моделей, полностью совместимых с сокетом AM5.

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Чиплетная компоновка никуда не делась, только сейчас AMD смогла перевести кристаллы с вычислительными ядрами на техпроцесс TSMC N4, оставив блоки ввода-вывода на прежнем техпроцессе TSMC N6. Графическая подсистема RDNA2 базируется на двух блоках, а количество поддерживаемых линий PCI Express 5.0 выросло до 24.

Итак, линейку «камней» на базе архитектуры Zen 5 пока представляют четыре модели:

Ryzen 9 9950X — 16 ядер, 32 потока, возможность разгона до 5,7 ГГц, 80 Мбайт кэша, TDP 170 Вт;

Ryzen 9 9900X — 12 ядер, 24 потока, разгон до 5,6 ГГц, 78 Мбайт кэша, TDP 120 Вт;

Ryzen 7 9700X — 8 ядер, 16 потоков, разгон до 5,5 ГГц, 40 Мбайт кэша, TDP 65 Вт;

Ryzen 5 9600X — 6 ядер, 12 потоков, разгон до 5,4 ГГц, 38 Мбайт кэша, TDP 65 Вт.

В момент анонса новых настольных процессоров немало внимания уделялось их игровой производительности: AMD утверждает, что топовая версия Ryzen 9 9950X способна работать быстрее Intel Core i9-14900K на 4-23% в зависимости от той или иной игры. В настоящий момент производитель установил наибольшее превосходство в Horizon Zero Dawn, в обычных программах преимущество над моделями Intel фиксируется в размере от 7 до 56 %.

Вместе с премьерным показом Ryzen 9000 также состоялся анонс новой системной логики — производитель утверждает, что материнские платы на базе чипсетов X870E и X870 появятся в продаже уже в июле текущего года. Новые платы совершенно точно оснастят поддержкой Wi-Fi 7, а у вендоров появится возможность устанавливать на них разъёмы USB 4.0. Что касается интерфейса PCI Express 5.0, то его сделают доступным как для графического ускорителя, так и для накопителей NVMe. В грядущих платах появится поддержка скоростных режимов работы памяти AMD EXPO.

Настольные процессоры AMD Ryzen 9000 должны поступить в продажу в июле. Рядовому потребителю важно знать, что прирост производительности по ключевому показателю IPC относительно Zen4 составляет от 10 до 35 % в зависимости от задачи.