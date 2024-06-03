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Новости Hardware Алексей Сычёв
Тысячи серверов с ускорителями NVIDIA Blackwell разместятся на территории закрываемого предприятия Sharp в Японии
Бизнес набирает популярность.

Китайские производители ЖК-панелей безжалостно выживают с рынка не только южнокорейских, но и японских конкурентов. Даже наличие крупного пакета акций Sharp у основателя тайваньской Foxconn не уберегло от разорения одно из предприятий японской компании, находящееся в Японии. Как только оно к осени текущего года завершит выпуск ЖК-панелей, инвесторы займутся его переоборудованием под центр обработки данных, специализирующийся на системах искусственного интеллекта, по информации Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Kyodo

Сколько именно средств Sharp, KDDI и Datasection вложат в этот проект, не уточняется, но на территории бывшего завода будет размещено около 1000 серверов на базе новейших ускорителей вычислений NVIDIA поколения Blackwell. Проект обещает стать одним из крупнейших центров обработки данных такого типа в Азии. Клиентами этого ЦОД станут разработчики систем искусственного интеллекта и различные компании, интересующиеся арендой вычислительных мощностей. Бизнес такого рода в условиях бума систем искусственного интеллекта набирает популярность на рынке, привлекая даже далёких от сферы информационной технологии инвесторов. Sharp в своё время потратила $2,9 млрд на строительство и оснащение данного предприятия в Сакаи, и окупит ли оно себя после переоснащения в центр обработки данных, можно будет судить лишь через несколько лет.

#nvidia #искусственный интеллект #sharp #blackwell
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