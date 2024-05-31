Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США введут дополнительный контроль за поставленными на Ближний Восток ускорителями вычислений
И опять виной всему Китай.

Попытки стран Ближнего Востока соблюдать разумный нейтралитет разбиваются о внешнюю политику США, которая обязывает крупнейших зарубежных партнёров противостоять технологическому развитию Китая. Агентство Bloomberg сообщило о случаях затягивания американскими чиновниками процедуры выдачи экспортных лицензий на поставку крупных партий ускорителей вычислений NVIDIA, AMD и Intel в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Дело в том, что такие поставки подвергаются экспортному контролю США ещё с осени прошлого года, поскольку власти страны сочли достаточно высокими риски получения китайских компаний доступа к вычислительным мощностям, расположенным на Ближнем Востоке. По некоторым из заявок экспортёров, как отмечает Bloomberg, власти США не могут вынести своё решение уже несколько недель подряд. В турне по Ближнему Востоку отправилась в уходящем месяце и Тэя Кендлер (Thea Kendler), которая в структуре Министерства торговли США курирует вопросы экспортного контроля. По слухам, американские чиновники хотят выработать дополнительные механизмы контроля за конечным использованием поставляемых на Ближний Восток ускорителей вычислений. Главная цель этой активности — не допустить использования местных вычислительных ресурсов китайскими компаниями.

#сша #китай #искусственный интеллект #санкции #ближний восток
+
Написать комментарий (0)
Обратно уже не ждём: служба для разработчиков Docker Hub перестала работать в России и Беларуси
Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт обеспокоен призывами Запада к эскалации украинского кризиса
General Motors рассчитывает сделать возрождённый Chevrolet Bolt самым доступным электромобилем на рынке США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
28
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
28
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
63
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
21
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
34
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
3
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
+

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
07:55
"Некоторые считают это справедливым шагом в сторону создателей контента," клопов и блох подселите к таким некоторым, пусть поймут что паразиты всего лишь хотят кушать. Действительно достойны благодарн...
YouTube ужесточил меры против использования блокировщиков рекламы
Vorvort
07:52
Без лучей 4070 Ти Супер вполне справляется и с 1440р, и с большинством игр в 2160р.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Vorvort
07:50
Asus dual самое неудачное исполнение в плане охлаждения. Выбирай другую модель.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Шнур
07:50
Опять фэйк. Есть один кадр а нет видео, лапшу на уши вешайте трактористам и дояркам
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
Vorvort
07:48
В проф карту скорей всего двучипы пойдут, по аналогии с GB200. Но геймерам от этого не легче.
Последние данные указывают на то, что RTX 5090 получит 28Gb памяти GDDR7 и 448-битную шину
Шнур
07:47
Меня даже не удивило что надо было столько времени чтоб выявить что была нештатная ситуация но то что в правительстве решают как это предотвратить это называется "добро пожаловать в ссср 30-х". Берите...
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen собрали свыше $700 миллионов, но не спешат называть дату релиза
Иван Кузнецов
07:42
Там ещё встроенная система оповещения, сообщающая на чистейшем украинском: "Тобi пиz дэць!"...:)
Французский армейский шлем TAP F3+ сможет обнаруживать источник стрельбы и беспилотники
Такой то
07:39
с бендеровцами как в ВОВ
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Иван Кузнецов
07:38
Мля, кто это переводил? Куча откровенного бреда))
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
Роман Цыганов
07:30
Конечно я очень удивлён, что большинство сайтов говорят, что Широтно-Импульстная Модуляция вредна для глаз.Это неправда! Для наших глаз безопасная частота мерцания - 45 Гц, а частота ШИМ в AMOLED дисп...
Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем