И опять виной всему Китай.

Попытки стран Ближнего Востока соблюдать разумный нейтралитет разбиваются о внешнюю политику США, которая обязывает крупнейших зарубежных партнёров противостоять технологическому развитию Китая. Агентство Bloomberg сообщило о случаях затягивания американскими чиновниками процедуры выдачи экспортных лицензий на поставку крупных партий ускорителей вычислений NVIDIA, AMD и Intel в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

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Источник изображения: NVIDIA

Дело в том, что такие поставки подвергаются экспортному контролю США ещё с осени прошлого года, поскольку власти страны сочли достаточно высокими риски получения китайских компаний доступа к вычислительным мощностям, расположенным на Ближнем Востоке. По некоторым из заявок экспортёров, как отмечает Bloomberg, власти США не могут вынести своё решение уже несколько недель подряд. В турне по Ближнему Востоку отправилась в уходящем месяце и Тэя Кендлер (Thea Kendler), которая в структуре Министерства торговли США курирует вопросы экспортного контроля. По слухам, американские чиновники хотят выработать дополнительные механизмы контроля за конечным использованием поставляемых на Ближний Восток ускорителей вычислений. Главная цель этой активности — не допустить использования местных вычислительных ресурсов китайскими компаниями.