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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Грядущая видеокарта GeForce RTX 5090 получит 28 Гбайт памяти GDDR7 и 448-битную шину
А вот GeForce RTX 5090 Ti может быть оснащена уже 32 Гбайт памяти с 512-битной шиной.

Согласно информации от источника Panzerlied, на который обратили внимание журналисты издания VideoCardz, NVIDIA готовит к выпуску новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 с 28 Гбайт памяти GDDR7 и 448-битной шиной.

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Ожидается, что это обеспечит будущему устройству пропускную способность памяти до 1568 ГБ/с, что на 50% больше, чем у предыдущей модели RTX 4090, оснащённой 24 Гбайт GDDR6X памяти и 384-битной шиной.

Версия GeForce RTX 5090 Ti, предполагаемая как более мощный вариант, может получить 32 Гбайт памяти и 512-битную шину. Эта информация уточняется дополнительной утечкой, указывающей на использование максимально мощной версии чипа GB202 Blackwell в будущих версиях RTX 5090 Ti или Super, отмечают в VideoCardz.

Версия Founders Edition модели RTX 5090, по предварительным данным, получит конструкцию охлаждения с двумя вентиляторами и займет два слота, что сделает её компактнее в сравнении с RTX 4090, занимающей до четырех слотов в некоторых вариациях.

Планируется, что анонс GeForce RTX 5090 состоится во второй половине 2024 года с последующим началом продаж осенью или зимой. Точная цена новинки пока не сообщается. По информации от инсайдера kopite7kimi, перед выходом RTX 5090 компания NVIDIA сначала выпустит модель RTX 5080, также ожидаемую в продаже до конца 2024 года.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090 #rtx 5090 ti
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19:09
В источнике 275, так что автор кнопкой промахнулся.
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