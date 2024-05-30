Без этого добиться технологического прорыва будет проблематично.

На этой неделе стало известно, что китайские власти завершили формирование так называемого Big Fund III, средства которого в общей сумме $47,5 млрд в ближайшие годы будут направлены на развитие национальной китайской полупроводниковой промышленности. По мнению опрошенных ресурсом South China Morning Post аналитиков UBS, некоторая часть этих средств достанется китайским производителям оборудования для выпуска чипов и расходных материалов.

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В то же время, без доступа к новейшему зарубежному оборудованию китайским производителям чипов будет крайне сложно сократить технологическое отставание от западных конкурентов. Впрочем, санкции США, Японии и Нидерландов как раз для этого вводились. Проблема, по мнению представителей UBS, заключается в наличии у китайских производителей чипов сложностей с производством передовых чипов по приемлемой себестоимости и в достаточных количествах. Закупать их могут себе позволить разве что гиганты типа Huawei, которые высокие затраты могут компенсировать в других сферах своего бизнеса. Китайским производителям чипов необходимо получить более совершенное оборудование, чтобы снизить расходы на выпуск передовых компонентов. По этой причине власти КНР будут охотно субсидировать создание такого оборудования местными компаниями.