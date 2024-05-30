Как поясняет CNBC, на этой неделе завершился бракоразводный процесс председателя совета директоров SK Inc. Чэй Тэ Вона (Chey Tae-won), который неожиданным образом повлиял на рост котировок акций одного из крупнейших южнокорейских конгломератов. Акции корейского гиганта выросли в цене на 16%. По сути, инвесторы несколько успокоились, поняв, что бывшая жена миллиардера не будет больше претендовать на часть акций SK Inc., принадлежащих председателю совета директоров.
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Первоначальные требования обманутой супруги подразумевали не только более крупную денежную компенсацию, но и часть акций корейского конгломерата. В итоге суд постановил, что Чэй Тэ Вон должен выплатить бывшей жене $1 млрд и в дальнейшем регулярно перечислять алименты. Разбирательства начались в 2015 году, когда председатель совета директоров SK Inc. признался, что имеет ребёнка на стороне, к 2017 году был запущен бракоразводный процесс. Законные представители его жены настаивали, что теперь уже бывший тесть главы SK Inc. в девяностые годы предоставил Чэй Тэ Вону капитал для развития бизнеса, будучи на тот момент президентом Южной Кореи. Эту версию доказать в суде не удалось, поэтому и бывшая жена главы компании Hо Со Ён (Roh Soh-yeong) не смогла подтвердить свои претензии на пакет акций, принадлежащий бывшему мужу.