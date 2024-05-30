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Новости Hardware Алексей Сычёв
Gartner: выручка от реализации полупроводниковых изделий для ИИ в этом году вырастет на 33%
Все новые процессоры для ПК, закупаемые для офисного применения, к концу 2026 года смогут ускорять искусственный интеллект.

Специалисты Gartner ожидают, что выручка от реализации полупроводниковых компонентов, связанных с системами искусственного интеллекта, по итогам текущего года вырастет на 33% по сравнению с прошлым годом, до $71 млрд. В следующем году сумма увеличится на 29% до $92 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Из этой суммы, относящейся к текущем году, на долю серверных ускорителей вычислений придётся $21 млрд, а к 2028 году данный показатель увеличится более чем в полтора раза до $33 млрд. Непосредственно на долю вычислительной электроники в текущем году придётся 47% всей выручки в сегменте искусственного интеллекта.

Другая часть прогноза Gartner относится к доле компьютеров, пригодных для ускорения работы систем искусственного интеллекта при помощи встроенных в центральные нейронных сопроцессоров. В текущем году она достигнет 22% всех ПК в количественном выражении, а к концу 2026 года такими функциями будут обладать все процессоры, закупаемые в корпоративном сегменте. Многие аналитики уже отмечали, что на первом этапе именно применение процессоров с NPU для повышения производительности работы офисных ПК будет стимулировать их продажи.

#аналитика #полупроводники #искусственный интеллект #gartner #рынок пк
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