Компания имеет шанс стать второй по величине капитализации в США.

Публикация квартального отчёта, как подчёркивает Reuters, сохранила вектор движения курса акций NVIDIA, поэтому к закрытию вчерашней торговой сессии компания подошла с капитализацией $2,8 трлн и рекордным курсом $1139 за акцию. На данный момент капитализация Apple оценивается в $2,9 трлн, поэтому от второго места в списке крупнейших компаний на американском фондовом рынке NVIDIA отделяют $100 млрд.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

В процентном выражении это около 3,6%, поэтому этот разрыв NVIDIA может преодолеть очень быстро, если какие-то факторы неожиданным образом не поднимут курс акций Apple. На вершине рейтинга находится Microsoft, капитализацию которой ($3,1 трлн) тоже в известной степени увеличивает спрос на системы искусственного интеллекта, ведь компания является не только крупным провайдером облачных услуг, но и вложила серьёзные средства в динамично развивающийся стартап OpenAI.