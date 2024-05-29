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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На бирже NVIDIA отделяют от Apple какие-то $100 млрд
Компания имеет шанс стать второй по величине капитализации в США.

Публикация квартального отчёта, как подчёркивает Reuters, сохранила вектор движения курса акций NVIDIA, поэтому к закрытию вчерашней торговой сессии компания подошла с капитализацией $2,8 трлн и рекордным курсом $1139 за акцию. На данный момент капитализация Apple оценивается в $2,9 трлн, поэтому от второго места в списке крупнейших компаний на американском фондовом рынке NVIDIA отделяют $100 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

В процентном выражении это около 3,6%, поэтому этот разрыв NVIDIA может преодолеть очень быстро, если какие-то факторы неожиданным образом не поднимут курс акций Apple. На вершине рейтинга находится Microsoft, капитализацию которой ($3,1 трлн) тоже в известной степени увеличивает спрос на системы искусственного интеллекта, ведь компания является не только крупным провайдером облачных услуг, но и вложила серьёзные средства в динамично развивающийся стартап OpenAI.

#nvidia #apple #microsoft #финансы #акции
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