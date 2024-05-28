При этом сроки достижения определённых результатов не конкретизируются.

О том, что Малайзия является важным игроком на международном рынке полупроводниковой продукции, многим стало известно в пандемию и в результате вызванного ею кризиса на автомобильном рынке. Как напоминает Reuters, страна контролирует 13% мирового рынка услуг по тестированию и упаковке чипов. Премьер-министр Анвар Ибрагим (Anwar Ibrahim) недавно заявил, что на развитие национальной полупроводниковой промышленности Малайзия потратит не менее $100 млрд, хотя и не стал уточнять, за какое время.

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Источник изображения: Reuters

Планируется вкладывать средства не только в технологии упаковки чипов, но и в их разработку. В Малайзии, согласно планам правительства, должно появиться не менее десяти «доморощенных» компаний, специализирующихся в этих двух сферах деятельности, причём их годовая выручка должна варьироваться в диапазоне от $210 млн до $1 млрд. В виде налоговых льгот на достижение этих целей будет выделено до $5,3 млрд.

Крупнейший в Юго-Восточной Азии технопарк также появится на территории Малайзии, сюда будут привлекаться компании за счёт льготного режима налогообложения и субсидий, а желающим жить и работать в нём иностранцам будут предоставляться визы по упрощённой схеме. В ближайшие пять или десять лет власти страны потратят до $5,33 млрд на подготовку 60 000 высококвалифицированных специалистов для национальной полупроводниковой отрасли.